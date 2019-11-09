شكرا لقرائتكم ظهور المغربية فتيحة جرموني كحكم مساعد فى مباراة نيجيريا وكوت ديفوار .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة نيجيريا وكوت ديفوار والتى أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب السلام في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وانتهت بفوز ساحل العاج بهدف دون رد ظهور أول حكمة.

وشاركت الرواندية سلمى موكاسانجا، خلال البطولة بصفتها حكمًا للساحة، كما تظهرت كل من المغربية فتيحة جرموني، كحكم مساعد.

Advertisements