شكرا لقرائتكم طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا الاثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم أمام نظيره كينيا فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون يوم الاثنين المقبل. وأعلن اتحاد الكرة طرح التذاكر للبيع أمام الجماهير الراغبة فى الحضور، باستاد الإسكندرية بدءا من العاشرة صباح الاثنين المقبل. Advertisements وتقام المباراة فى السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الأمن. يشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب الخماسى المحترف الذى سيصل خلال ساعات وهم أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

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