درس خصوصى لمدافعى وادى دجلة قبل انطلاق الدوري...

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وقام الخواجة اليونانى بمنح تعليمات خاصة للمدافعين وتدريبهم على التمركز الجيد خاصة فى حالة استحواذ الفريق الدجلاوى على الكرة وشن هجمة على مرمى الخصم، وذلك منعًا للهجمة المرتدة، كما طالب المدير الفنى من مدافعيه التركيز والضغط العالى على الخصم لمنعه من دخول منطقة الجزاء وتمثيل خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.
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