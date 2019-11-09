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شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يطالب بقيمة عقود ناصر ماهر والحناوي من الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان عامر تلقى خبر الإصابة بحزن شديد حيث يعتبر الثنائى من الركائز الاساسية للفريق السكندرى.
وقال عامر :" ليس من المنطقى أن تتحمل خزينة سموحة مصاريف علاج اللاعبين وقيمة المستحقات الشهرية وعقود اللاعبين".
تويتة فرج عامر
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