شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يطالب بقيمة عقود ناصر ماهر والحناوي من الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه سيتقدم رسميا بطلب لادارة المنتخبات الوطنية للحصول على قيمة عقود إعارة كلا من ناصر ماهر و فوزى الحناوى لاعبو الفريق والمنتخب الأوليمبى، والذين أصيببا بكسر فى الساق وخلع فى الكتف خلال المشاركه مع المنتخب الاولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

كان عامر تلقى خبر الإصابة بحزن شديد حيث يعتبر الثنائى من الركائز الاساسية للفريق السكندرى.

وقال عامر :" ليس من المنطقى أن تتحمل خزينة سموحة مصاريف علاج اللاعبين وقيمة المستحقات الشهرية وعقود اللاعبين".

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وتلقى الجهاز الفنى بسموحه بقيادة العميد حسام حسن صدمة كبيرة وذلك على خلفية الإصابة التى تعرض لها ناصر ماهر نجم الفريق وذلك خلال مشاركته مع منتخب مصر الاوليمبي فى المباراة التى أقيمت أمام مالى فى إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية وفاز بها الفراعنة بهدف دون رد.