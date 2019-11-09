شكرا لقرائتكم الجهاز الطبى للإسماعيلى يمنح محمد حمدى زكى راحة 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الطبى للإسماعيلى محمد حمدى زكى مهاجم وجناح الفريق راحة لمدة 48 ساعة وذلك فى ظل معاناته من إجهاد فى عضلات الحوض.

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ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة ، استعدادا للقاء الجزيرة الإماراتى فى إياب دور الــ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى.

وكان مهاجم سموحة والاتحاد والأهلى سابقا قد تعرض لتلك الإصابة خلال ودية الفريق مع الإنتاج الحربى.