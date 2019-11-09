شكرا لقرائتكم تعرف أول تشخيص لحجم إصابة ناصر ماهر بعد أشعة المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر صانع ألعاب المنتخب الأولمبى إن الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب أخطره إن إصابته عبارة عن تمزق فى أربطة الكتف بعد الأشعة التى أجراها اللاعب اليوم فى أحد المراكز المتخصصة على "الكتف" لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة مالى التى أقيمت أمس وشهدت فوز الفراعنة 1 / 0 فى ضربة البداية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح طبيب المنتخب الوطنى لناصر ماهر إن مدة غيابه النهائية وبرنامجه العلاجى سيتحدد خلال الساعات الجارية من أجل إعلان موقفه من اللحاق بالمباريات المتبقية بأمم أفريقيا من عدمه ومن المقرر أن يعلن جهاز المنتخب الوطنى بشكل رسمى عن حجم إصابة ناصر ماهر ومدة غيابه.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا، بعد غد الإثنين، فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر الاولمبى أمس، الجمعة، على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب الوطنى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.