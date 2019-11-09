شكرا لقرائتكم المنتخب الاولمبي ضد غانا .. مصطفي محمد يحضر المؤتمر الصحفى برفقة شوقى غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تواجد مصطفى محمد في مؤتمر منتخب مصر الاولمبي في الحادية عشر صباح غد الاثنين، بستاد القاهرة الدولي.
وحضر في المؤتمر الذي سبق مباراة مالي الافتتاحية رمضان صبحي برفقة شوقي غريب، إلا أن الكاف أعلن عن حضور مصطفى محمد في هذه المرة.
وتفوقت مصر في المباراة الافتتاحية على مالي بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد.
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