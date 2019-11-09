شكرا لقرائتكم دونجا يعود إلى تدريبات الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى فى إياب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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