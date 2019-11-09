شكرا لقرائتكم سموحة يهزم الجزيرة القاهري 6-1 ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حقق فريق سموحة بقيادة حسام حسن الفوز على نظيره الجزيرة القاهري بنتيجة 6/1 فى المباراة الودية التى جمعتهما منذ قليل بمقر النادى فى الإسكندرية استعدادا لإستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.

أحرز الأهداف كل من رجب نبيل ومحمود فهمي ومحمد كوفي وأحمد حسن مكي "هدفين" وإسلام الفار.

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ويحل فريق سموحة ضيفا على نظيرة طنطا ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاربعاء 27 من الشهر الجارى .

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى كسر حالة الملل التى قد تصيب اللاعبين بسبب توقف بطولة الدورى المصرى وأشراك جميع اللاعبين للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى لهم.