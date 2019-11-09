شكرا لقرائتكم سموحة يهزم الجزيرة القاهري 6-1 ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أحرز الأهداف كل من رجب نبيل ومحمود فهمي ومحمد كوفي وأحمد حسن مكي "هدفين" وإسلام الفار.
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