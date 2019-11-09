طارق مؤمن وفارس الدسوقي يتأهلان إلى دور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصري، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، وفارس الدسوقي لاعب سبورتنج والمصنف رقم 13 إلى دور ال 16 ببطولة العالم الفردية المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري. وفاز طارق مؤمن على منافسه مازن هشام لاعب وادي دجلة في مباراة دور ال 32 بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 12-10, 11-5. Advertisements كما فاز فارس الدسوقي على منافسه إدمون لوبيز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-3, 11-5 . كانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت في القاهرة حتى الأول من نوفمبر الجاري تحت سفح الأهرامات وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي.

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