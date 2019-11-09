شكرا لقرائتكم علم وقميص الأهلى يظهران فى مباراة نيجيريا وكوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويلتقى الفريقين حاليا على ملعب السلام بالجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

دخل منتخب كوت ديفوار هذا اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: العاذر إيراتاب، وخط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إسماعيل ديالو، وفى الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي داكوي، لازار اماني، وخط الهجوم: ميشيل كوامي، يوسف داو، أبو بكار دومبيا.

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فيما دخل منتخب نيجيريا اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أدامو أبوبكر، وفى الدفاع: أوليسيه نداه، سينسير سيث، أنتوني إيزوشوكو، بيتوك ستيفان، وفى الوسط: أليو ياو آدم، كليتشي نواكالي، نديفريكي إيفونج، اولابيران، وفى خط الهجوم: أورجي أوكونكو، برايت إينوباخاري.