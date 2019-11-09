شكرا لقرائتكم لايبزيغ يخطف الثاني مؤقتاً قبل "الكلاسيكو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المهاجم الدولي تيمو فيرنر فريقه لايبزيغ الى احتلال مركز الوصافة مؤقتا بفوزه على مضيفه هيرتا برلين 4-2، يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

وسجل فيرنر هدفين (38 من ركلة جزاء و90+1) في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في آخر أربع دقائق، ليرفع لايبزيغ رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والذي يستقبل فيردر بريمن الاحد.

ويتميز لايبزيغ بقيادة المدرب الشاب يوليان ناغلسمان بالهجوم الاقوى في البوندسليغا (29)، وقد سجل 20 هدفا في آخر اربع مباريات في مختلف المسابقات. وتتركز الانظار على مباراة بايرن ميونيخ حامل اللقب وصاحب المركز الخامس (18 نقطة) مع ضيفه بوروسيا دورتموند الرابع (19) لاحقا.

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وإلى هدفي فيرنر، سجل النمسوي مارسيل سابيتسر (45+1) والسلوفيني كيفن كامبل (86) هدفي لايبزيغ ثالث الموسم الماضي، فيما سجل للخاسر مكسيميليان ميتلشتادت (23) ودافي سيلكي (90+2)، على الملعب الاولمبي حيث تم الاحتفال بذكرى 30 سنة على هدم جدار برلين.

وتقدم شالكه ثلاث مرات على ضيفه فورتونا دوسلدورف، لكن المهاجم المخضرم روفين هينينغز (62 من ركلة جزاء و74 و85) كان يعادله في كل مرة، لتنتهي المباراة 3-3 ويعجز شالكه عن رفع رصيده الى 21 نقطة بالتساوي مع لايبزيغ.

وسجل للفريق الازرق الذي يبرز في صفوفه راهنا لاعب الوسط المغربي أمين حارث، الجناح دانيال كاليغيوري (33)، قلب الدفاع التركي الشاب اوزان كاباك (67) ولاعب الوسط سوات سردار (79). وتابع اونيون برلين الصاعد انتفاضته الجميلة محققا فوه الثالث في اربع مباريات على حساب مضيفه ماينتس السادس عشر 3-2.

سجل لفريق العاصمة الذي ارتقى الى المركز الحادي عشر دانيال بروزينسكي (30 خطأ في مرمى فريقه) والسويدي سيباستيان اندرسون (45+3 و51)، وللخاسر النمسوي كريم أونيسيوو (81) وبروزينسكي (90+4). وحقق اوغسبورغ فوزه الاول في سبع مباريات على ارض بادربورن متذيل الترتيب بهدف فيليب ماكس (41).