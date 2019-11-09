شكرا لقرائتكم تورينو يكتسح بريشيا برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق تورينو ذاكرة الانتصارات، وحقق أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، بالفوز على مضيفه بريشيا 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أهداف تورينو أندريا بيلوتي (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17 و26 وأليكس بيرينغور (هدفين) في الدقيقتين 75 و80، وشهدت المباراة طرد أليس ماتيغو لاعب بريشيا في الدقيقة 41.
ورفع تورينو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراتين.
فيما توقف رصيد بريشيا عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.
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