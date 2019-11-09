مواجهة الهلال واوراوا في نهائي أبطال آسيا ضمن اقوى المباريات في العالم









اسماء السيد - يشهد الأسبوع الجاري إقامة عدد من المباريات القوية المرتقبة في مختلف المسابقات المحلية و القارية بالعالم ، والتي ستحظى بمتابعة جماهيرية و إعلامية كبيرة بالنظر لإهميتها وما تضمه من نجوم وازنة.

وقد استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية ابرز و اهم المباريات المقرر إقامتها يومي السبت و الأحد و التي ستخطف انتباه الجماهير في مختلف القارات .

ويعتبر اللقاء الذي سيجمع الهلال السعودي و اوراوا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا من أهم المباريات المرتقبة هذا الأسبوع لما يكتسيه من اهمية للناديين ، حيث يعتبر نزالاً ثأرياً سيحاول خلاله السعوديين تعويض خسارتهم للنهائي القاري عام 2017 ، إذ تميل الكفة لصالح "الزعيم" في إحراز اللقب بالنظر إلى تشكيلته التي تضم اسماء متميزة على رأسها لاعب الوسط الإيطالي سيباستيان جيوفينكو و هداف البطولة الفرنسي بافيتيمبي غوميز .

و تزداد قيمة نهائي دوري أبطال آسيا إلى كون الجماهير تترقب بفارغ الصبر التعرف على بطل القارة الصفراء ليكون ضمن الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستحتضنها قطر الشهر القادم .

الدوري الألماني

تشهد الجولة الحادية عشر إقامة " الكلاسيكو" الذي سيجمع الغريمين بايرن ميونيخ و بروسيا دورتموند ، حيث ينشد البافاري الفوز من اجل البقاء على مقربة من فرق الصدارة وتدارك خسارته التاريخية في الجولة الماضية ، والتي اطاحت بمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه ، بينما يسعى دورتموند لاستغلال أزمة البايرن وتحقيق انتصاره الأول على ملعب "أليانز أرينا" منذ عام 2014 في بطولة الدوري المحلي.

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الدوري الإنكليزي

تتجه انظار الجماهير إلى ملعب "الآنفيلد رود" الذي سيكون مسرحا لقمة مباريات الجولة الثانية عشرة بين المتصدر ليفربول وحامل اللقب مانشستر سيتي في مباراة قد تحدد نتيجتها النهائية بنسبة كبيرة هوية البطل .

ويسعى ليفربول إلى الفوز لتعزيز صدارته و القضاء على آمال و احلام مانشستر سيتي في اللحاق به ، لأنه سيعزز الفارق إلى تسع نقاط ، فيما يعتزم مانشستر سيتي تحقيق الانتصار في المواجهة وتقليص الفارق مع المتصدر.

الدوري الإيطالي

سيعرف قمة تقليدية من العيار الثقيل تجمع بين يوفنتوس المتصدر و حامل اللقب في الاعوام الثمانية المنصرمة مع ضيفه أي سي ميلان في منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر البطولة .

و رغم ان ميلان تراجع كثيراً إلا ان عراقته تعزز من قيمة المواجهة و تمنحه فرصة لتحقيق مفاجأة مدوية تخدم جاره إنتر ميلان في إستعادة صدارة جدول ترتيب البطولة.