“مباشر” نتيجة مباراة الهلال اليوم ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري...

ننشر نتيجة مباراة الهلال اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضد فريق أوراوا الياباني، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودي بصفة عامة، ومحبي فريق الهلال السعودي بشكل خاص لمتابعة ومشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياني اليوم، حيث إنطلقت المباراة اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود اليوم مباراة الذهاب في النهائي الآسيوي المرتقب، ويسعى فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدرب الروماني “رازفان لوشيسكو” رد اعتباره أمام الفريق الياباني، وخطف اللقب الآسيوي موسم 2019، ومن ثم إعادته مرة أخرى لخزينته بعد غياب دام لمدة ما يقرب من تسعة عشر عاماً، حيث يعود آخر لقب قاري توج به الهلال السعودي لعام 2000 على حساب فريق “جوبيلو إيواتا” الياباني أيضاً.

نتيجة مباراة الهلال اليوم

يستضيف اليوم السبت الموافق لتاريخ 9 نوفمبر 2019 الهلال السعودي للفريق الياباني أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية لكرة القدم على أرضية استاد جامعة الملك سعود، حيث يطمح الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض مباراة الإياب في دولة اليابان في تاريخ الرابع والعشرون من الشهر الجاري.

وقد تم إسناد مهمة التحكيم من جانب لجنة الحكام لطاقم تحكيم عراقي يقوده الحكم على صباح عداي ويعاونه الثنائي “حيدر عبد الحسن العبيدي، وأمير داوود حسين، والحكم الرابع واثق مدلل السويدي، ونتابع مباراة اليوم كي نوفر لحضراتكم نتيجة مباراة الهلال اليوم في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019،

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ويتم بث مباراة الهلال مباشر عبر قناة bein sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي، كما أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم عن بث مباراة الهلال عبر قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب مباشرةً، وقد انتهى شوط المباراة الأول بدون أهداف لكلا الفريقين، وسط متابعة مستمرة منا كي ننقل أخر المستجدات حول مباراة الزعيم اليوم عبر موقعنا موقع عرب نيوز.