نتيجة مباراة الهلال واوراوا اليوم نهائي دوري أبطال آسيا 2019 تقدم الزعيم

أحداث مباراة الهلال واوراوا نهائي دوري أبطال آسيا 2019 اليوم حيث بدأ منذ صباح اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر من العام الحالي 2019 بالبحث عن القنوات التي ستنقل أحداث مباراة الهلال واوراوا الياباني في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في المباراة التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وهي أهم مباراة لنادي الهلال هذا الموسم، خاصة وأن الجماهير تتنظر فوق فريقها في مباراة اليوم، والاقتراب من حمل كأس دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان فريق الهلال السعودي قد تمكن من التأهل للمباراة النهائية على حساب فريق السد القطري، الهلال فاز في الذهاب خارج الديار بنتيجة 4-1، إلا أن السد فاز في مباراة الإياب بنتيجة 4-2، ليتأهل الهلال بأفضلية فارق الأهداف.

أما فريق اوراوا الياباني فقد فاز على جوانجزو الصيني بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يكرر فوزه على في مباراة الإياب بهدف دون رد، ليكون الفريق الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال واواروا

مباراة الهلال وارواوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ستنطلق مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا

وستقوم العديد من القنوات الرياضية المختلفة بنقل أحداث مباراة الهلال واراوا الياباني مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث ستقوم قناة Fox Sports الاسيوية بنقل أحداث مباراة الهلال وارواوا اليوم، كما أن المباراة ستكون منقولة باللغة العربية من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1، والتي ستنقل المباراة عبر شاشتها بشكل مباشر.

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نتيجة مباراة الهلال واوراوا

انطلقت الآن أحداث مباراة الهلال واوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 وسنتابع وإياكم أهم أحداث المباراة.

مرت حتى الآن نصف ساعة على بداية مباراة الهلال واوراوا الياباني والنتيجة لاتزال هي التعادل السلبي.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال واوراوا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسجل أندريه كاريو أول أهداف المباراة لصالح الهلال في الدقيقة الستين من عمر المباراة، لتصبح النتيجة تقدم الهلال بهدف دون مقابل.