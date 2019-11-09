شكرا لقرائتكم خبر عن درس خصوصى من تاكيس جونيس لمدافعى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، درس خصوصى لمدافعى الفريق من أجل تصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها لعدة مرات خلال منافسات الدورى الممتاز الماضى.

ولم يحقق الفريق الدجلاوى الفوز فى أى مباراة من الخمسة التي خاضها منذ انطلاق الموسم الحالى، لاسيما وأن بعض المواجهات شهدت تقدم دجلة ثم ينجح الفريق المنافس فى ادراك التعادل، مثلما حدث فى مباراة مصر المقاصة الأخيرة، حيث تقدم دجلة بهدفين ثم نجح الفريق الفيومى فى إدراك التعادل.

وقام الخواجة اليونانى بمنح تعليمات خاصة للمدافعين وتدريبهم على التمركز الجيد خاصة فى حالة استحواذ الفريق الدجلاوى على الكرة وشن هجمة على مرمى الخصم، وذلك منعًا للهجمة المرتدة، كما طالب المدير الفنى من مدافعيه التركيز والضغط العالى على الخصم لمنعه من دخول منطقة الجزاء وتمثيل خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.