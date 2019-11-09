شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمنح حمدي زكي راحة 48 ساعة .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان مهاجم سموحة والاتحاد والأهلى سابقا قد تعرض لتلك الإصابة خلال ودية الفريق مع الإنتاج الحربى.
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