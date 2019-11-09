شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمنح حمدي زكي راحة 48 ساعة .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة ، استعدادا للقاء الجزيرة الإماراتى فى إياب دور الــ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى.

وكان مهاجم سموحة والاتحاد والأهلى سابقا قد تعرض لتلك الإصابة خلال ودية الفريق مع الإنتاج الحربى.