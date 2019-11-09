سوبر كورة.. تعرف أول تشخيص لحجم إصابة ناصر ماهر بعد أشعة المنتخب الأولمبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر صانع ألعاب المنتخب الأولمبى عن تشخيص إصابة اللاعب بعد الأشعة التى أجراها اليوم فى أحد المراكز المتخصصة على "الكتف" لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة مالى التى أقيمت أمس وشهدت فوز الفراعنة 1 / 0 فى ضربة البداية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا، بعد غد الإثنين، فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر الاولمبى أمس، الجمعة، على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب الوطنى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.