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سموحه يفوز على الجزيرة بسداسية وديا استعدادا لطنطا بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق سموحه بقيادة حسام حسن  الفوز على نظيره الجزيرة القاهري بنتيجة 6/1  فى المباراة الودية التى جمعتهما منذ قليل بمقر النادى فى الإسكندرية استعدادا لإستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز .

أحرز الأهداف كل من رجب نبيل ومحمود فهمي ومحمد كوفي وأحمد حسن مكي "هدفين" وإسلام الفار.

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ويحل فريق سموحة ضيفا على نظيرة طنطا ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاربعاء 27 من الشهر الجارى .

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى كسر حالة الملل التى قد تصيب اللاعبين بسبب توقف بطولة الدورى المصرى وأشراك جميع اللاعبين للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى لهم .

 

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