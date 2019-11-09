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مران الزمالك.. عودة "شيكابالا".. غياب "أوناجم".. وقياسات بدنية للفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طببعي بعد تنفيذه البرنامج الخاص به في الفترة الماضية وأدى اللاعب التدريبات البدنية مع باقي زملائه.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق واعتمد ميتشو على التمريرات القصيرة الخاصة بالتسليم والتسلم وحرص المدرب على تصحيح الأخطاء أولا بأول خلال المران فيما ظهر لاعبو الزمالك لأول مرة يرتدون معدات القياسات البدنية الجديدة خلال مران الفريق اليوم السبت.

بينما حصل المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك على راحة من المران الجماعي اليوم وأدى اللاعب تدريبات خاصة في الجيمانزيوم وفقا لبرنامج خاص له من الجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو خلال فترة التوقف الحالية لمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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وخاض الزمالك خلال الفترة الماضية معسكرا مغلقا فى مدينة السادس من أكتوبر ثم خاض وديتين أمام جولدى ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبى قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل استئناف التدريبات اليوم.

 

شيكابالا وأوباما
شيكابالا وأوباما
إسلام جابر فى مران الزمالك
إسلام جابر فى مران الزمالك
محمد عبد الغنى فى تدريبات الزمالك
محمد عبد الغنى فى تدريبات الزمالك
ميتشو فى مران الزمالك
ميتشو فى مران الزمالك

 

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