منتخب السلة ناشئين يتأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية 3/3

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن منتخب الناشئين لكرة السلة 3/3 تحت 18 سنة التأهل الى منافسات نصف نهائي البطولة الإفريقية التى تقام باوغندا بعد الفوز على مالى بربع نهائي البطولة 13/9 . فى المقابل ودع منتخب للناشئات البطولة الإفريقية بالخسارة امام نيجيريا 15/3 واحتلال المركز الثالث بالمجموعة التى يلعب بها . Advertisements وتضم القائمة كلا من ثريا محمد، وهالة مصطفى ونور الله على، على مستوى السيدات، وإنجى صلاح ، و حنين أحمد ، و أية حافظ، وسلمى هشام ، فى منتخب تحت 18 سنة ناشئات. وفى منتخب الرجال يشارك محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم، أما الناشئين فيشارك يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد .

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