شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يُطلب دعم 3 مراكز فى إنبى خلال انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، 3 مراكز لدعمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، فى إطار بحثه عن تصحيح مسار الفريق البترولى الذى يحتل مؤخرة جدول ترتيب الدورى بنقطة واحدة. وجاءت المراكز المحدد دعمها فى إنبى من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمى طولان هي مركز رأس الحربة بجانب مركز لاعب الوسط المهاجم و مركز حراسة المرمى. ويستعد إنبى خلال الوقت الحالى لمواجهة الزمالك، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز والتى يتذيل الفريق البترولى مؤخرة الجدول بها برصيد نقطة واحدة.

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