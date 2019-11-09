شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية دونجا لموقعة الجزيرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى الصباحى عودة محمود عبد العاطى “دونجا” ارتكاز الفريق للتدريبات الجماعية وذلك بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية خلال مواجهة حرس الحدود بالدورى المحلى.
وخاض دونجا برنامج علاجى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى قبل أن يستكمل البرنامج بتدريبات تأهيلية فى صالة الجيم.
ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى فى إياب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدورى الممتاز، والذى تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.
وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.
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