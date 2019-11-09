شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ 35.. شاهد أجمل أهداف أحمد فتحى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاعب بإمكانه أن يشارك فى كل مراكز الملعب ولن تشعر باختلاف، يملك روحاً قتالية وحماسا وإصرار ورجولة فى الأداء داخل المستطيل الأخضر، استحق عن جدارة لقب "الجوكر"، إنه أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر الذى يحتفل اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 35.

بدأ أحمد فتحى مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16، كما شارك مع الفراعنة فى كأس العالم 2018 بروسيا، إلا أن المنتخب الأول حينها خرج من الدور الأول.

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ويرصد الخليج 365 مجموعة من أهداف الجوكر مع المارد الأحمر والتى تعد الأبرز فى مسيرته حتى وقتنا هذا..