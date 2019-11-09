بهدف جدلي.. كوت ديفوار تثأر من نيجيريا في طريق الوصول لطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سقط منتخب نيجيريا الأوليمبي حامل لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا على يد منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد في المباراة التي أجريت مساء اليوم على ملعب "السلام".

المباراة شهدت لقطة جدلية في الدقيقة 70 بعدما احتسب حكم المباراة المصري محمد معروف ضربة جزاء لينفذها سيلاس جاناكا الذي سدد كرة تخطت المرمى وسط احتجاجات من منتخب نيجيريا.

نيجيريا تعد حاملة للقب حيث تأمل للصعود لأولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثامنة في تاريخها، بينما تسعى كوت ديفوار لظهور ثاني في الأولمبياد بعد مشاركتها الأولى والوحيدة قبل 11 عامًا في بكين 2008.

وللمفارقة كانت نيجيريا هي من أطاحت بمنتخب كوت ديفوار من ربع النهائي الأوليمبي وقتها، حين تغلبت عليها 2-0 في طريقها لحصد الميداليات الفضية.

بهذه النتيجة يكون المنتخب الإيفواري استطاع الصعود لقمة المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط لحين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة والتي ستجمع بين زامبيا وجنوب أفريقيا.

تفاصيل المباراة:

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كريستيان كوامي مهاجم المنتخب الإيفواري هدد مرمى المنتخب النيجيري قبل نهاية الشوط الأول مرتين الأولى كانت في الدقيقة 39 من كرة رأسية لكن تمر بجوار القائم.

وعاد اللاعب نفسه في الدقيقة 44 ليسدد كرة قوية بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 70 من زمن أحداث الشوط الثاني حصل أوليسيه نداه مدافع نيجيريا على بطاقة صفراء ثانية في المباراة بعد عرقلته لاعب من كوت ديفوار من داخل منطقة الجزاء ليقرر الحكم احتساب ضربة جزاء لصالح الأفيال.

سيلاس جاناكا مدافع منتخب كوت ديفوار استطاع أن يسجل هدف منتخب "الأفيال" الأول من ضربة جزاء بعدما تخطت الكرة خط المرمى وسط احتجاجات من لاعبي نيجيريا على عدم تخطي الكرة.

تشكيل كوت ديفوار: إلعازر إيرا تاب، كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إسماعيل ديالو، أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي داكوي، لازار اماني، ميشيل كوامي، يوسف داو، أبو بكار دومبيا.

تشكيل نيجيريا: أدامو أبوبكر، أوليسيه نداه ، سينسير سيث، أنتوني إيزوشوكو، بيتوك ستيفان، أليو ياو آدم ، كليتشي نواكالي ، نديفريكي إيفونج ، اولابيران، أورجي أوكونكو، برايت إينوباخاري.