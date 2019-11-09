مباشر.. الهلال 1 - 0 أوراوا ريد.. نهائي دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا.
ويدخل الهلال بتشكيل مكون من: عبد الله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، سيبستيان جيوفنكو، ياسر الشهراني، بافيتمبي جوميز، أندريه كاريلو، يانج هيون سو، سالم الدوسري.
وعل الجانب الأخر جار تشكيل أوراوا كالتالي: هاروكي فوكوشيما، دايسوكي سوزوكي، تومواكي ماكينو، كازوكي داسيلفا، فابريسيو دوس سانتوس، تاكويا أوكي، دايكي هاشيوكي، شينزو كوروكي، تاكويا إيوانامي، تاكاهيرو سيكيني.
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