مران الزمالك.. عودة شيكابالا.. جلسة خاصة.. والنقاز إلى تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استأنف فريق الكرة بالزمالك تدريباته على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة" في مقر النادي بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرًا عقب ودية منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي.

وشارك محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك في التدريبات الجماعية بشكل طببعي بعد تنفيذه البرنامج الخاص به في الفترة الماضية.

وأدى اللاعب التدريبات البدنية مع باقي زملائه بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الشد في العضلة الضامة وتحسن حالته.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبرنامج بدني في بداية المران تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجيز، مدرب الأحمال بالفريق.

وحرص عصام مرعي، المدرب العام للفريق، على عقد جلسة سريعة مع الثنائي محمود حمدي "الونش" وإسلام جابر قبل انطلاق المران لمنحهما بعض التعليمات الفنية الخاصة.

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وحرص المدير الفني الصربي ميتشو على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران، حيث اعتمد على التمريرات القصيرة والتسليم والتسلم وتصحيح أي أخطاء أولا بأول.

وغادر الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز القاهرة اليوم متوجها إلى تونس تمهيدا للانضمام لمنتخب بلاده استعداد لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة إقامتها بالكاميرون.

وسيلعب الزمالك مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الاثنين على ملعب بتروسبورت.

وخاض الزمالك معسكرًا خلال الأيام الماضية في مدينة السادس من أكتوبر في ظل توقف بطولة الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

يُذكر أن اتحاد الكرة حدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لإقامة مباراة إنبي والزمالك في الجولة السادسة على ملعب ستاد السلام، قبل خمسة أيام من موقعة مازيمبي الكونجولي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.