الزمالك يواجه وادي دجلة وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن نادي الزمالك عن خوض مباراة ودية بين الفريق الأول وبين وادي دجلة يوم الاثنين. ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن الفريق سيخوض مباراة ودية مع وادي دجلة يوم الاثنين على ملعب بتروسبورت. وخاض الزمالك معسكرًا خلال الأيام الماضية في مدينة السادس من أكتوبر في ظل توقف بطولة الدوري. ويتأهب الزمالك في الوقت الحالي لخوض مباريات الدوري بعد نهاية أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال إفريقيا.

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