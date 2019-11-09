لاعب كوت ديفوار بعد فوزه بلقب رجل مباراة نيجيريا: خطوة نحو التأهل للأولمبياد

حصل كوفي إدجارد لاعب كوت ديفوار على لقب الافضل في مباراة فريقه أمام نيجيريا التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام في افتتاح فعاليات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما انتهت بفوز الأفيال بهدف. الأمم الإفريقية تحت 23 عاما انتهت بفوز الأفيال بهدف. وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إدجارد تعليقا على الجائزك : " سعيد بالفوز أكثر من الجائزة وهذا مجهود الفريق ككل واتمنى مواصلة الانتصارات من أجل تحقيق حلم التأهل الأولمبي".

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