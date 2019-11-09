مصطفى محمد يُرافق شوقي غريب في مؤتمر الغد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تواجد مصطفى محمد في مؤتمر منتخب مصر الأولمبي في الحادية عشر صباح غد الاثنين، بستاد القاهرة الدولي.

ويحضر المؤتمر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني وبجانبه المهاجم مصطفى محمد،

مثلما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

ويتحدث غريب ومصطفى محمد عن استعدادات الفراعنة لمباراة غانا، المقرر اقامتها مساء بعد غد الاثنين في إطار منافسات

الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.

وحضر في المؤتمر الذي سبق مباراة مالي الافتتاحية رمضان صبحي برفقة شوقي غريب، إلا أن الكاف أعلن عن حضور مصطفى محمد في هذه المرة.

وتفوقت مصر في المباراة الافتتاحية على مالي بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد.