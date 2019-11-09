تشكيل جنوب إفريقيا وزامبيا

أعلن ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الاولمبي تشكيل فريقه لمواجهة زامبيا في المباراة التي تجمعهما باستاد السلام بافتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة كوت ديفوار ونيجيريا. وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالتالي حراسة المرمى: دارين جونسون الدفاع: كيجان جوهانس، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي. كاتليجو موهامي. الوسط: جرانت مارجمان، أثينكوسي دلالا، هابي ماشياني، كوباميلو كوديسانج. Advertisements الهجوم: كاموهيلو ماهلاتسي، إيتوميلينج شوباني. في المقابل، يدخل بستون شامبيشي مدرب منتخب زامبيا الاولمبي مباراة اليوم بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: مانجاني باندا. الدفاع: شيمي ماييمبي وسولومون ساكالا و موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا. الدفاع: إيمانويل باندا، بينسون تشالي، نجوسا سونزو، بيستون باندا. الهجوم: ادواردو شيلوفيا، لاميك باندا.

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