وصول جنوب إفريقيا وزامبيا لملعب السلام

وصلت حافلتي جنوب إفريقيا وزامبيا منذ قليل إلى ملعب السلام لخوض مباراتهما في افتتاح فعاليات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة كوت ديفوار ونيجيريا. وانطلقت فعاليات البطولة أمس الجمعة حيث فاز المنتخب الوطني على مالي بهدف وتعادل الكاميرون مع غانا بهدف.

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