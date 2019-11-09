طاهر أبو زيد : قادرون على تحقيق الحلم الاوليمبى والتنظيم رائع

أشاد الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وعضو مجلس النواب البارز بالتنظيم الرائع لحفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم الذى شهده أمس الاول مؤكدا أنه يكون حريصا على التواجد فى البطولات الكروية الكبرى مثلما حدث من قبل فى اكثر من مناسبة ، ووصف طاهر أبوزيد نجم مصر والاهلى الاسبق الملقب بماردونا النيل الحفل بأنه رائع وجذاب ومعبر وتابع ان استضافة

مصر للاحداث الكروية الجماهيرية هو دليل دامغ على قوة الدولة المصرية ورسالة للعالن باننا بلد الامن والامان .ويضيف طاهر أبو زيد احد ابرز المواهب الكروية النادرة التى انجبتها مصر قائلا : فوز مصر على مالى بداية مبشرة لجيل شوقى غريب الذى اثق فى امكاناته وقدراته الفنية العالية لقيادة مصر نحو التأهل الى الاولمبياد والمنافسة على البطولة الافريقية بقوة ، لدينا جيل واعد يستطيع ان يعيد الكبرياء للكرة المصرية وانا اعتبر ان لاعبى المنتخب الاوليمبى هم النواة الحقيقية للكرة المصرية ومخزونها الاستراتيجى فى المستقبل القريب .واكد طاهر أبوزيد ان حفل الافتتاح الرائع يؤكد على روعة التنظيم متمنيا التوفيق للجنة الخماسية باتحاد الكرة القادرة على قيادة السفينة الكروية فى هذه الفترة الاستثنائية وتابع قائلا : اتمتى ان ينجح المنتخب الاوليمبى فى تعويض اخفاق الكبار فى البطولة السابقة وان تعود الابتسامة الى الحماهير العاشقة للكرة .