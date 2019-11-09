طرح تذاكر "مصر وكينيا" الاثنين المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح التذاكر الموحدة لمباراة مصر وكينيا المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل ببرج العرب ضمن تصفيات الأمم الأفريقية. يوم الخميس المقبل ببرج العرب ضمن تصفيات الأمم الأفريقية. وذلك بستاد الإسكندرية بدءا من العاشرة صباح الاثنين المقبل ، ويقدر سعر التذكرة الموحدة ب 75 جنيها.

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