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الإسماعيلي يمنح محمد حمدي زكي راحة سلبية

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منح الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي لاعب الفريق محمد حمدي زكي راحة سلبية لمدة 48 ساعة. 

وجاء ذلك لان زكي  يعاني من إجهاد فى عضلات

الحوض، ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية عقب انتهاء الاجازة ، استعدادا للقاء الجزيرة الإماراتى فى إياب دور الــ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى.

وكان مهاجم سموحة والاتحاد والأهلى سابقًا قد تعرض لتلك الإصابة خلال ودية الفريق مع الإنتاج الحربى والتي انتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدف واحرز هدف الإسماعيلي عمر  الوحش

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