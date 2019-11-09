الإسماعيلي يحدد مدة غياب ناشئ الفريق

حدد الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي برئاسة دكتور اكرم عبدالعزيز مدة غياب لاعب الفريق الشاب مصطفي فارس. أكد عبد العزيز أن مصطفى فارس صانع الألعاب يعانى من تمزق فى الرباط الداخلى والخارجى للكاحل ،مشيرا إلى أنه تم وضع قدمه بالجبس. من تمزق فى الرباط الداخلى والخارجى للكاحل ،مشيرا إلى أنه تم وضع قدمه بالجبس. وأكمل طبيب الفريق :”اللاعب الشاب يحتاج إلى عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل اكتمال شفاءه والعودة سريعا للتدريبات ضمن صفوف الفريق”. عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل اكتمال شفاءه والعودة سريعا للتدريبات ضمن صفوف الفريق”. ويحل الدراويش ضيفا على الجزيرة الإماراتى نهاية نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية ".

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