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الإسماعيلي يعلن قائمة فريق 99 لمواجهة الأهلي ببطولة الجمهورية

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أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلي مواليد 99 قائمة لاعبيه تحضيرا لقمة الأهلى والمقرر لها غدا ضمن منافسات الجولة  الحادية عشر ببطولة دوري الجمهورية.

القائمة ضمت كل القوة الضاربة للفريق باستثناء محمد عبد السميع الذى يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى ..

حراس المرمى .. كمال السيد ،

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عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع … محمد عمار ، محمد مصيلحي ، محمد نصر ، عمر هنيدي ، كريم علاء ، محمد أبو ضيف ، محمود البدري .

خط الوسط .. محمد الضرف ، أحمد فتحى “كاستيلو” ، أحمد

إبراهيم ، محمد حمص ، محمد سليمان ، إبراهيم حسن ، محمود عبدالله ، عصام مرزوق ، إسلام فراج ، أحمد رجب .

خط الهجوم .. حازم مرسي

ويقود الفريق فنيا كل من غريب فتحي و اسلام كاظم مدربين ، أحمد عبده مدرب حراس مرمي ، محمد صالح إداري ، باسم فتحي اخصائي علاج طبيعي ، عادل أبو جريشة مشرف عام علي الفريق.

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