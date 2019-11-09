نجح فريق الإسماعيلى للكاراتيه فى حصد المركز الأول ببطولة الجمهورية “قطاعات” والتي أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية. وجاء فى المركز الأول كل من .. ساره ممدوح ، بسنت عماد احمد فوزي ، عبد الرحمن طارق ، باسم محسن ، عبد الرحمن إمام. ، عبد الرحمن طارق ، باسم محسن ، عبد الرحمن إمام. ونال مركز الوصيف .. اسراء عشري ، ولاء رجب ، مصطفي ابراهيم ، محمد سامح.

المركز الثالث شمل .. عبد الله جلال ، عمرو محمد ، عبد الرحمن الحسيني ، عبد الوهاب كمال الدين ، نور محمد فوزي. محمد سامح.المركز الثالث شمل .. عبد الله جلال ، عمرو محمد ، عبد الرحمن الحسيني ، عبد الوهاب كمال الدين ، نور محمد فوزي. واحتل احمد صبحي عبد العزيز المركز السادس وجاء عبدالله ياسر فى المركز السابع وأميره شوقي بالمركز الثامن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتية الإسماعيلي يتصدر بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.