كارتية الإسماعيلي يتصدر بطولة الجمهورية

نجح فريق الإسماعيلى للكاراتيه فى حصد المركز الأول ببطولة الجمهورية “قطاعات” والتي أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
وجاء فى المركز الأول كل من .. ساره ممدوح ، بسنت عماد احمد فوزي، عبد الرحمن طارق ، باسم محسن ، عبد الرحمن إمام.
ونال مركز الوصيف .. اسراء عشري ، ولاء رجب ، مصطفي ابراهيم ،محمد سامح.
المركز الثالث شمل .. عبد الله جلال ، عمرو محمد ، عبد الرحمن الحسيني ، عبد الوهاب كمال الدين ، نور محمد فوزي.
واحتل احمد صبحي عبد العزيز المركز السادس وجاء عبدالله ياسر فى المركز السابع وأميره شوقي بالمركز الثامن
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