اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWرابط مباشر ريال مدريد جودة متعدد "هازارد"

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر بتاريخ 09-11-2019 الدوري الاسباني، ينهي فريق ريال مدريد استعداداته الأاخيرة تأهباً لمواجهة فريق ايبار في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الإسباني، والتي من المقرر لها أن تقام على الملعب البلدي إبوروا.

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وصرح زين الدين زيدان المدرب الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه قد أدى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق ايبار مشيراً إلى أن المباراة سوف تشهد غياب اللاعب مارسيليو بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراته يوم الأربعاء الماضي، ويخضع اللاعب إلى عدد من الفحوصات الطبية التي والتي أكدت جميعها عمد جاهزية اللاعب خلال هذه المباراة.

وأشار زيدان إلى أنه اطمئن بنفسه على اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ريال مدريد أمام فريق غلطة سراي، وأكد زيدان خلال نهاية حديثه إلى أن إصابة مارسيلو ليست كبيرة ولكنه يفضل أن يخضع للراحة حتى يتعافى من اصابته.