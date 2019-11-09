اونلاين | يلا شوت| yalla shoot مشاهدة مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت| yalla shoot مشاهدة مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب السبت إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا -التاسع- وسيكون على موعد مع استعادة الصدارة فيما لو حقق هو الفوز وقدم له جاره اللومباردي هدية في اليوم التالي بعدم السماح ليوفنتوس الفوز عليه.

ويملك إنتر 28 نقطة في رصيده وأي خطوة ناقصة ليوفنتوس كفيلة بإعادته إلى المركز الأول.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

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ويطمح فريق أنطونيو كونتي إلى محو خسارة الثلاثاء في دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3، بعدما ظل متقدما حتى الدقيقة 51 بهدفين نظيفين ليتلقى بعدها ثلاثة أهداف في غضون 26 دقيقة.

موعد مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

تقام مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا اليوم فى الدورى الايطالى ، حيث يواجه إنتر ميلان فريق هيلاس فيرونا في السابعة من مساء اليوم السبت على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدورى الايطالى.

ويسعى فريق انتر ميلان إلى تحقيق نتيجة مرضية لجماهيره، خاصة في ظل المنافسة الشرسة والقوية مع فريق يوفنتوس.

ويقدم فريق انتر ميلان واحدا من أقوى مواسمه مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

وينافس الفريق الإيطالي بقوة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه يقدم مستوى طيب في دوري الأبطال.