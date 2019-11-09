اونلاين | «شووت» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار يلا شوت بث مباشر real LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد اليوم

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب البلدي ابوروا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر الدوري الإسباني الممتاز، ويدخل ريال مدريد المباراة وليس أمامه سوى الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وذلك للإستمرار في المنافسة مع برشلونة على صدارة الترتيب لامتلاكهم نفس ععد النقاط مع الوضع في الحسبان وجود برشلونة في المركز الأول بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي .

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تقام مباراة ريال مدريد ضد إيبار، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

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متابعة مباراة ريال مدريد وأبيار بث مباشر كول كورة COOL KORA ، ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات معنوية مرتفة بعدما حقق فوزا ثمينا على غلطة سراي التركي بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يعتمد الفرنسي زين الدين زيان مدرب الفريق الملكي على بعض العناصر التي أثبتت تفوقها في المبارايات الأخيرة وفي مقدمتهم البرازيلي رودريجو وفينسوس وميندي .

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