اونلاين | رابط كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف ارسنال 7SRY جول PLUS NOW

يستعد عشاق الساحرة المستديرة، لمواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل آرسنال ضيفا على ليستر سيتي، بالبريميرليج. ويخوض أرسنال بقيادة أوناي إيمري المدير الفني، مواجهة ثقيلة في مشواره بالدوري الإنجليزي، مساء اليوم ضد ليستر سيتي، المنتشي مؤخرا بنتائجة المميزة. ويستضيف ملعب كينج باور معقل النمور مواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج. وتقام مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements ومن المقرر أن يفقد أرسنال، خدمات لاعبه سيبايوس خلال المباراة بسبب تعرضه للإصابة مؤخرا، وهو ما يعيقه عن المشاركة في المباراة. ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة في مثلهما، بينما يحل أرسنال في المركز الخامس برصيد 17 نقطة جمعهما من الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مواجهتين. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : لينو. خط الدفاع : تشامبرز - ديفيد لويز - بيليرين - هولدينج. خط الوسط : كولاسيناك - توريرا - جندوزي - مسعود اوزيل. خط الهجوم : لاكازيت - اوباميانج.

