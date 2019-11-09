اونلاين | «يلا شوت»real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال "هازارد" اليوم NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت»real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال "هازارد" اليوم NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب إبوروا الدولي بمدينة ايبار ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر مشاهدة لمباراة إيبار ضد ريال مدريد كورة ستار KORA SRAR كورة لايف KORA LIVE.

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ويدخل نادي ريال مدريد المباراة ولديه رغبة الفوز للصعود لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز كورة شوت KORA SHOT بينما يدخل فريق نادي إيبار اللقاء بمعنويات جيدة حيث نجح في الجولة الماضية الثانية عشر أن يعود بنقاط الفوز من الملعب البلدي دي بوتاركي معقل فريق نادي ليجانيس بهدفين مقابل هدف ليبتعد عن مناطق الهبوط كورة سبورت KORA SPORT ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد أمام ايبار بالدوري الاسباني الممتاز yalla shoot بث مباشر كول كورة COOLKORA kooora goal بث مباشر مباراة ريال مدريد و ايبار الهامة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز yalla live.