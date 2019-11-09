اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الريال II7SRY جول PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الريال II7SRY جول PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة إيبار ضد ريال مدريد والتي سيستضيفها ملعب إستاد البلدي إيبورا لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا الإسبانية والتي يحمل البلورجانا فريق نادي برشلونة لقبها من الموسم الماضي ويطمح الملكي في الحصول عليها الموسم الجاري.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وقبل اللقاء يحتل الفريق الاول لكرة القدم بنادي إيبار المركز الرابع عشر بعد مرور إثني عشر جولة برصيد خمسة عشر نقطة بالفوز في أربعة لقاءات والتعادل في ثلاثة وتكبد الفريق مرارة الخسارة في خمس لقاءات.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS في المقابل فرط نادي ريال مدريد تصدر الدوري وبقي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد أن جمع ستة إنتصارات وتعادل في أربعة لقاءات وخسر الفريق الملكي في لقاء يتيم حتى الآن.

يلا سبورت YALLA SPORT نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبار في تحقيق فوز هام الجولة الماضية على مضيفه فريق نادي ليجانيس بهدفين مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من الليجا حيث ساهمت بشكل كبير في تحسين موضع الفريق بجدول الدوري.

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كورة جول KORA GOAL في المقابل سقط فريق نادي ريال مدريد في فخ التعادل السلبي على أرضة ووسط جمهوره مع فريق نادي ريال بيتيس الإسباني سلبياً بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب لقاءات الجولة الثانية عشر .

كورة حصري KORA 7ASRY ويطمح زيدان في إستغلال الحالة المعنوية الجيدة والمرتفعة التي يعيشها فريق نادي جالطة سراي التركي بستة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

كورة شوت KORA SHOT وينتظر النادي الملكي تحقيق الفوز والعودة بالثلاثة نقاط وإنتظار تعثر برشلونة الذي يمر بفترة صعبة من حيث الأداء بعد أن فشل في تحقيق الفوز خلال المباراتين الأخيرتين ضد ليفانتي في الليجا وسلافيا براغ بدوري الأبطال .

ومن المنتظر ان تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها حسن العيدروس فيما ستكون منقولة ايضًا عبر روابط البث التي ينشرها لكم موقع الخليج 365 الرياضي بصورة دورية ومستمرة.