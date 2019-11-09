اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر WON real يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ريال مدريدNOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة إيبار ضد ريال مدريد والتي ستجمع الفريقان السبت التاسع من نوفمبر على أرضية الملعب البلدي إبوروا لحساب مباريت الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم والتي يتصدرها فريق نادي برشلونة .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ترتيب الدوري الاسباني قبل المباراة وآخر إستعدادات الفريقين للمباراة المرتقبة التي ستساهم بشكل كبير في تحديد شكل المنافسة على اللقب هذا الموسم وروابط البث المباشر الخاصة باللقاء.

كورة ستار KORA SRAR البداية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد والذي تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له قبل لقاء إيبار على نادي جالطة سراي التركي بستة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا .

كورة لايف KORA LIVE وشهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين وظهورهم بشكل مغاير أبرزهم الشاب اليافع رودريجو الذي زار شباك الضيف التركي بثلاثة أهداف هاتريك كما ظهر بنزيما بمستوى رائع وعاد لمواصلة عادته المفضلة وسجل هدفين.

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كورة شوت KORA SHOT في المقابل يدخل فريق نادي إيبار اللقاء بمعنويات أكثر من رائعة وهو الذي نجح في الجولة الماضية الثانية عشر أن يعود بنقاط الفوز من الملعب البلدي دي بوتاركي معقل فريق نادي ليجانيس بهدفين مقابل هدف.

كورة سبورت KORA SPORT ويتوفر فريق نادي إيبار على كتيبة من الأسماء اللامعة التي ستشكل خطورة كبيرة على المرمى الملكي أثمال شارليز دياز والنجم المتألق خلال الجولات الماضية إنريكي جارسيا كيكي والذي سجل هدف الفوز في اللقاء الماضي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة اللقاء على الهواء بصورة وجودة مرتفعة عن طريق روابط البث التي ننشرها لكم قبل بداية اللقاء الذي ينقل بصفة حصرية عبر شاشة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات الأندية الأوروبية والاسبانية.