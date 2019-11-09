رياضة | عاجل.. جيوفينكو يصدم جمهور الهلال بعد إهدار كرة لا تضيع (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جيوفينكو يصدم جمهور الهلال بعد إهدار كرة لا تضيع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر الإيطالي جيوفينكو فرصة خطيرة لنادي الهلال السعودي أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة المقامة حاليا على ملعب جامعة الملك سعود ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. وجاء الفرصة في الدقيقة 28 حيث تلقى جيوفينكو عرضية مميزة لعبها على يسار حارس أوراوا تصدى لها مدافع الفريق الياباني . وكان الهلال بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. Advertisements خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك. في خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – سلمان الفرج. في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو. في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.

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