رياضة | تشكيل ناري.. مواجهة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري.. مواجهة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هانز فليك المدير الفني المؤقت لفريق بايرن ميونيخ عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاليانز ارينا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بط

ولة الدوري الألماني، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في المباراة.

وتأتي التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ كالتالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير.

خط الدفاع : بافارد - ديفيز - مارتينيز - ديفيد الابا.

خط الوسط : كيميتش - جروتزيكا - جنابري - كومان.

خط الهجوم : مولر - ليفاندوفسكي.

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يحل فريق بايرن ميونيخ في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ويتصدر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ جدول الدوري برصيد 22 نقطة.

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بينما يأتي التشكيل الاساسي لفريق بوروسيا دورتموند :-

حراسة المرمى : بوركي.

خط الدفاع : شولز - هوميلز - اكانجي - اشرف حكيمي.

خط الوسط : فايجل - فيتسل - سانشو - براندت - هازارد.

خط الهجوم : ماريو جوتزه.

يذكر أن فريق بايرن ميونيخ قد أعلن عن إقالة مدرب الفريق نيكو كوفاتش بعد خسارة الفريق الثقيلة بخماسية من فريق بوروسيا مونشنغلادباخ منذ مباراتين.