رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إيبار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار beIN SPORT مجانًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إيبار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار beIN SPORT مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيبار في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إيبورا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفاخال ، فاران ، راموس ، ميندي.

خط الوسط : كاسيميرو ، فالفيردي ، مودريتش ، فاسكيز.

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خط الهجوم : كريم بنزيما ، هازارد.

بينما تأتي دكة البدلاء لفريق ريال مدريد :-

اريولا - ميليتاو - كروس - إيسكو - ابراهيم دياز - رودريجو - فينسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة، بينما يحل فريق إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وكان قد تعادل الريال في المباراة الماضية أمام فريق ريال بيتيس بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو، بينما حقق الفوز في مباراته بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق جالطة سراي التركي بنتيجة 6-0 وهذا يعد هو الفوز الثاني له هذا الموسم في دوري الأبطال بعد خسارته الكبيرة من باريس سان جيرمان في افتتاح دور المجموعات.

وكان اللاعب البرازيلي الشاب رودريجو قد نجح في تسجيل هاتريك خلال مباراة جالطة سراي بدوري الأبطال، واحرز كريم بنزيما ثنائية، وسجل القائد سيرجو راموس هدف وحيد من ركلة جزاء.