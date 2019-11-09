رياضة | تابعوها الآن لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعوها الآن لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نيران مشتعلة في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض والسبب القمة الكبيرة التي تجمع الزعيم السعودي Hilal بنظيره أوراو ريدز دياموندز Urawa Red Diamonds ، مشاهدة مباراة الهلال واوراوا الياباني في السابعة والنصف مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يسعى للحسم من هنا حيث محيط الرعب في ستاد جامعة الملك سعود الشهير والذي يستعد لاستقبال الخطوة الأولى نحو اللقب الآسيوي الغالي الذي تنتظره الجماهير الهلالية والسعودية بل والعربية جميعها التي تعشق الزعيم الذي قدم الكثير للكرة الآسيوية وكرة القدم العربية.

صحيح أن الخصم هو أوراوا ريد دياموندز وهو منافس قوي للغاية في بطولة دوري أبطال آسيا ومعروف بقوته الكبيرة والسرعة في نقل الهجمات فكل لاعب يدرك تماما أن الكمبيوتر الياباني سيأتي إلى المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل 16 أسبوعين من مباراة العودة في اليابان.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم في دوري ابطال اسيا ستحظة بمتابعة عربية وآسيوية وعالمية نظرا لقوة التنافس بين الفريقين الكبيرين فهناك اسم يعرفه الكبير والصغير في عالم الساحرة المستديرة نادي الهلال Hilal ونظيره أوراوا أيضا رسم حروفه بماء الدهب حين توج باللقب قبل عدة سنوات ليثبت أنه فريق قادر على التتويج بالمسابقات الآسيوية.

الهلال سيكون قادرا على إثبات الكثير من القدرات التي يمتلكها لاعبوه سواء المحترفين أو المحليين وعلى رأسهم الفرنسي الشهير بافتيمبي جوميز والملقب بالأسد بالإضافة إلى جيوفينكو ، واللاعب رقم 3 الذي تعشقه الجماهير السعودية كثيرا وخاصة جماهير الزعيم وهو كارلوس إدواردو ، بالإضافة إلى سالم الدوسري أحد أحد أهم اللاعبين في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.

تشكيل الهلال

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

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في خط الدفاع: محمد البريك - هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني.

في خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - سالم الدوسري.

في خط الهجوم: جيوفينكو – كاريلو – جوميز

موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم:

الأصدقاء المتابعون في كل مكان بالوطن العربي الكبير وقارة آسيا يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال واوراوا الياباني في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المنامة ، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت طرابلس الليبية ، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت فلسطين ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا اليوم:

هي مباراة ينتظرها الملايين حول العالم فالمتوج باللقب يذهب إلى العاصمة القطرية شهر ديسمبر القادم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وهو بالتأكيد حلم يراود الهلال وضيفه اليوم أوراوا في المباراة التي سوف يتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 وهي إحدى القنوات التي تنقل الدوريات العالمية الكبرى ودوري الأبطال الأوروبي وغيرها من المسابقات.